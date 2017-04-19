| | Школьник из Волгограда весил 130 кг и смог похудеть
Социум

Школьник из Волгограда весил 130 кг и смог похудеть

Шестнадцатилетний школьник из Волгограда весил 130 килограммов. Над полным подростком смеялись одноклассники и прохожие, но парень смог взять себя в руки и похудел на 50 кг.
Школьник из Волгограда весил 130 кг и смог похудеть


В течение всего нескольких месяцев журналист «МК в Волгограде» работал над собой и смог похудеть почти на пятьдесят кг. Иван рассказал, что все детство проводил за компьютером, временами пытался заниматься спортом, однако у него не получалось. Все поменялось, когда парень задумался о том, что у него нет второй половинки именно из-за лишнего веса. Тогда юноша записался в спортзал, сел на строгую диету и усердно занимался своим телом каждые два дня по несколько часов. В свободные от тренировок дни Иван ходил на пробежку, где преодолевал расстояние в 5-7 км.
Сейчас молодому человеку 20 лет, он весит 80 кг, что абсолютно нормально. Иван женат на девушке Анастасии. Он говорит, что именно уверенность в себе и помогла ему завоевать девушку...

Еще по теме

Британец смог похудеть на 40 кг и стать секс-символом в Сети

Британец смог похудеть на 40 кг и стать секс-символом в Сети

19-04-2017, 06:40
Читать
В Волгограде школьник за несколько месяцев сбросил 23 кг благодаря диете

В Волгограде школьник за несколько месяцев сбросил 23 кг благодаря диете

17-01-2018, 19:35
Читать
Йо-йо фитнес стал еще одной опасностью для желающих похудеть

Йо-йо фитнес стал еще одной опасностью для желающих похудеть

10-01-2017, 12:12
Читать
Парень бросил решившую похудеть 254-килограммовую британку

Парень бросил решившую похудеть 254-килограммовую британку

24-10-2016, 18:11
Читать
Мотивация всей жизни: британец ради американских горок похудел за год на 66 ...

Мотивация всей жизни: британец ради американских горок похудел за год на 66 ...

31-01-2017, 18:20
Читать
На шоу «Танцы» пришел «сын» Мигеля из Волгограда

На шоу «Танцы» пришел «сын» Мигеля из Волгограда

3-09-2017, 18:32
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail