Школьник из Волгограда весил 130 кг и смог похудеть

Шестнадцатилетний школьник из Волгограда весил 130 килограммов. Над полным подростком смеялись одноклассники и прохожие, но парень смог взять себя в руки и похудел на 50 кг.В течение всего нескольких месяцев журналист «МК в Волгограде» работал над собой и смог похудеть почти на пятьдесят кг. Иван рассказал, что все детство проводил за компьютером, временами пытался заниматься спортом, однако у него не получалось. Все поменялось, когда парень задумался о том, что у него нет второй половинки именно из-за лишнего веса. Тогда юноша записался в спортзал, сел на строгую диету и усердно занимался своим телом каждые два дня по несколько часов. В свободные от тренировок дни Иван ходил на пробежку, где преодолевал расстояние в 5-7 км.Сейчас молодому человеку 20 лет, он весит 80 кг, что абсолютно нормально. Иван женат на девушке Анастасии. Он говорит, что именно уверенность в себе и помогла ему завоевать девушку...