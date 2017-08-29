В Екатеринбурге предстанет перед судом сравнивший Ленина с Гитлером священник

5 марта в Верх-Исетском суде Екатеринбурга состоится предварительное слушание административного иска «Защитников Отечества» Свердловской области против протоиерея Евгения Попиченко, сравнившего Ленина с Гитлером.Настоятель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы оскандалился в эфире телеканала «Союз». Екатеринбургский служитель церкви негативно отозвался о традиции наименования улиц и населенных пунктов России в честь советских деятелей. Согласно мнению Евгения Попиченко, если в стране есть названные в честь Владимира Ленина города, то к ним должны присоединиться населенные пункты имени Адольфа Гитлера или Йозефа Геббельса. Настоятель собора в Свердловской области провел аналогию между вождем мирового пролетариата и лидером нацистской Германии, назвав их ненавидящими человечество людьми.Скандальных высказываний Попиченко не простили ветераны военной службы из свердловской организации «Защитники Отечества». Обиженные экс-силовики подали на протоиерея иск в Верх-Исетский суд Екатеринбурга. 5 марта состоится предварительное слушание дела настоятеля собора в честь Успения Пресвятой Богородицы...