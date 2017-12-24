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Экономика

Стали известны цены на новый Geely Boyue

Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, стали известны цены на обновленный кроссовер Geely Boyue. Автомобиль приедет к дилерам 15 марта 2018 года и его предложат по цене от 121 800 юаней.
Стали известны цены на новый Geely Boyue


При обновлении кроссовер снабдили новой оптикой, задними осветителями со светодиодными матрицами, более качественными отделочными материалами в салоне, дополнительной системой шумо- и виброизоляции и мультимедийным центром, поддерживающим соединение с мобильными гаджетами.
В моторном отсеке новинки разместится 1,8-литровый агрегат с производительностью 163 и 184 лошадиные силы. Кроме него предусматривается 2-литровый атмосферный агрегат с отдачей 141 л.с. Они функционируют в паре с МКПП и 6-скоростным «роботом» с двойным сцеплением с полным и передним приводом.
Машину оборудовали механизмом противобукса, бесключевым доступом, кнопочным зажиганием, стабилизационной системой, виртуальной приборной панелью, парктроником и легкосплавными колесами размером 17 и 18 дюймов...

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