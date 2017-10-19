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Сеть возмутило фото разгона палаточного городка в Киеве

Украинцы продолжают обсуждать разгром палаточного городка под Верховной Радой в Киеве 3 марта и жестокое обращение силовиков с протестующими.
Очень сильно людей возмутила фотография, на которой сотрудники полка полиции особого назначения заставляют активистов стоять на коленях с заломленными за спину руками.
Так, волонтер Роман Синицын указал на то, что действия нынешних полицейский остались такие же, как и у расформированного в 2014 году «Беркута». Также он отметил, что большинство сотрудников этого спецподразделения были на Майдане во время Революции Достоинства.

«В сетях у одних — шок, у других — радость, но много общих месседжей: Украина на коленях! За это стоял Майдан? Беркут вернулся! Януковичу нельзя было, а Порошенко можно?», — комментирует данное фото журналист Анатолий Яворский.
«Вот этих вот пи…ов надо поставить с лопатами дороги расчищать а не глумиться над людьми», «У них вера в безнаказанность! Вот она и не дала этой возможности! Плюс реальная безнаказанность за 14», — отмечают пользователи сети.

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