«Укрзализныця» назначила 16 дополнительных поездов к Международному женскому дню

Дополнительные поезда и рейсы «Интерсити» будут отправляться с 6 по 12 марта из Киева, Харькова, Ужгорода, Черновцов, Одессы, Львова и других городов.Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».Согласно сообщению, поезд № 224/223 Одесса — Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях. Отправление из Одессы в 10:27 и прибытие в Киев в 20:37. Из Киева поезд будет отправляться в 07:48 и прибывать в Одессу в 17:58.Поезд № 258/257 Одесса — Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении — 8 и 11 марта. Отправление из Одессы в 16:54 и прибытие во Львов в 5:06. В обратном направлении из Львова — в 15:00, прибытие в Одессу в 04:45.Поезд № 217/218 Киев — Ивано-Франковск — Рахов курсировать 7 и 10 марта в Западной Украине, а 8 и 11 марта — в обратном направлении. Отправление из Киева в 15:20, прибытие в Рахов в 7:07. Отправление из Рахова в 17:44, прибытие в Киев в 09:15.Поезд № 177 Киев — Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта. Отправление из Киева в 6:06, прибытие в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд отправится в 14:04 и прибудет в столицу в 20:43.Поезд № 152/151 Киев — Херсон выполните рейсы 8 марта. Он отправится из Киева в 08:15, прибудет в Херсон в 18:30. Из Херсона поезд отправится в 09:33, прибудет в Киев в 19:33.Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта. Из Киева отправление в 08:03 и прибытие во Львов в 18:01. Из Львова поезд отправится в 12:06 и прибудет в Киев в 21:36.Поезд № 179 Днепр — Киев совершит рейсы 8 и 11 марта. Из Киева поезд отправится в 08:50 и прибудет в Днепр в 17:59. В обратном направлении отправление в 11:55 и прибытие в 22:21.Поезд № 197/198 Киев — Ковель будет курсировать 7 и 11 марта. Отправление из Киева в 07:37 и прибытие в Ковель в 16:53. В обратном направлении отправится в 10:50, прибудет в 19:53.Поезд № 207 Киев — Ужгород будет курсировать 7 и 10 марта в направлении Ужгорода и 8 и 11 марта — обратно.Поезд № 235 Харьков — Ужгород будет отправляться из Харькова 7 и 10 марта в 10:27 и прибывать на следующий день в 11:50. Обратно — 8 и 11 марта в 18:00 и прибывать в Харьков на следующий день в 19:37.Поезд № 246 Одесса — Черновцы отправится из Одессы 9 марта в 16:44, прибудет в Черновцы в 10:02. Обратно 10 марта отправится в 15:37, прибудет в Одессу в 10:02.Поезд № 270/269 Одесса — Харьков будет отправляться из Одессы 6 и 11 марта в 19:22, прибывать в Харьков на следующий день в 11:03. Обратно отправление 7 и 12 марта в 20:55, прибытие в Одессу в 13:54.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...