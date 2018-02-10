| | РќР° РњРѕСЃРєРІСѓ РѕР±СЂСѓС€РёР»СЃСЏ РјРѕС‰РЅС‹Р№ СЃРЅРµРіРѕРїР°Рґ: РѕС‚РјРµРЅРµРЅС‹ Рё Р·Р°РґРµСЂР¶Р°РЅС‹ Р±РѕР»РµРµ 50 СЂРµР№СЃРѕРІ
Экономика

РќР° РњРѕСЃРєРІСѓ РѕР±СЂСѓС€РёР»СЃСЏ РјРѕС‰РЅС‹Р№ СЃРЅРµРіРѕРїР°Рґ: РѕС‚РјРµРЅРµРЅС‹ Рё Р·Р°РґРµСЂР¶Р°РЅС‹ Р±РѕР»РµРµ 50 СЂРµР№СЃРѕРІ

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