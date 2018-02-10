РќР° РњРѕСЃРєРІСѓ РѕР±СЂСѓС€РёР»СЃСЏ РјРѕС‰РЅС‹Р№ СЃРЅРµРіРѕРїР°Рґ: РѕС‚РјРµРЅРµРЅС‹ Рё Р·Р°РґРµСЂР¶Р°РЅС‹ Р±РѕР»РµРµ 50 СЂРµР№СЃРѕРІ

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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Из зоны ЧАЭС пытались вывезти сотни килограммов радиоактивного металла
Киевлянам продавали психотропы, выдавая их за препараты для похудения
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Госдеп США потребовал немедленно ликвидировать ДНР и ЛНР
Le Temps рассекретил тайный полигон НАТО на Украине
"Это мужик, молодец!" - Лукашенко о выступлении младшего сына на "Снежном снайпере"
Путин заявил, что Россия не выдаст США обвиненных во вмешательстве в выборы
Собянин: Москве не хватает снегоплавильных мощностей против обильных снегопадов
Экономика
Порошенко заявил о стабилизации ситуации с поставками газа
В Украине изменились правила получения «налички» в банках
В Кабмине дали прогноз по повышению цены на газ
Агроблокчейн в Подмосковье. Поразительный опыт продвинутого фермера
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В Киеве из-за прорыва трубы автомобиль провалился под асфальт
На Прикарпатье замерзли водопады
Турция разбомбила войска Асада и Путина: десятки погибших
В Харькове возобновили теплоснабжение зданий
Семенченко обвинили в ряде тяжких преступлений
Социум
На Майдане не этого хотели: Ахеджакова сделала громкое заявление о запрете въезда в Украину артистам из РФ
Из-за непогоды в Одесской области объявили штормовое предупреждение
В России автобус с украинцами попал в смертельное ДТП
На границе с Россией произошло ЧП: образовалась пробка из сотен фур
Нападения на венгерский центр на Закарпатье: появилось фото задержанных подозреваемых
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
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Киевские Ведомости
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Стас Селиванов
Редактор раздела Экономика
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