| | Р’ РЎРЁРђ Р±СѓСЂСЏ СЃР»РѕРјР°Р»Р° 227-Р»РµС‚РЅРµРµ РґРµСЂРµРІРѕ Р”Р¶РѕСЂРґР¶Р° Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅР°
Политика

Р’ РЎРЁРђ Р±СѓСЂСЏ СЃР»РѕРјР°Р»Р° 227-Р»РµС‚РЅРµРµ РґРµСЂРµРІРѕ Р”Р¶РѕСЂРґР¶Р° Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅР°

РћРґРЅРѕР№ РёС… Р¶РµСЂС‚РІ СЂР°Р·СЂСѓС€РёС‚РµР»СЊРЅРѕР№ СЃС‚РёС…РёРё В«Р Р°Р№Р»РёВ» РІ РЎРЁРђ СЃС‚Р°Р»Р° 227-Р»РµС‚РЅСЏСЏ РІРµС‡РЅРѕР·РµР»РµРЅР°СЏ РєР°РЅР°РґСЃРєР°СЏ С‚СЃСѓРіР°, РїРѕСЃР°Р¶РµРЅРЅР°СЏ РїРµСЂРІС‹Рј РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚РѕРј РЎРЁРђ Р”Р¶РѕСЂРґР¶РµРј Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅРѕРј. РќР° РїСЂРѕС‚СЏР¶РµРЅРёРё РґРѕР»РіРёС… Р»РµС‚ С‚СЃСѓРіР° Рё РєРµРґСЂ В«РѕР±РµСЂРµРіР°Р»РёВ» РјРµСЃС‚Рѕ Р·Р°С…РѕСЂРѕРЅРµРЅРёСЏ Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅР°, РіРѕРІРѕСЂРёС‚СЃСЏ РІ СЃРѕРѕР±С‰РµРЅРёРё РСЃС‚РѕСЂРёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РјСѓР·РµСЏ С€С‚Р°С‚Р° Р’РёСЂРґР¶РёРЅРёСЏ.
Р’ РЎРЁРђ Р±СѓСЂСЏ СЃР»РѕРјР°Р»Р° 227-Р»РµС‚РЅРµРµ РґРµСЂРµРІРѕ Р”Р¶РѕСЂРґР¶Р° Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅР°

Р Р°Р·Р±СѓС€РµРІР°РІС€Р°СЏСЃСЏ РІ РЎРЁРђ СЃС‚РёС…РёСЏ В«Р Р°Р№Р»РёВ» РїРѕРІР°Р»РёР»Р° 227-Р»РµС‚РЅРµРµ РґРµСЂРµРІРѕ, РїРѕСЃР°Р¶РµРЅРЅРѕРµ РїРµСЂРІС‹Рј РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚РѕРј РЎРЁРђ Р”Р¶РѕСЂРґР¶РµРј Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅРѕРј РІ РїР°СЂРєРµ РњР°СѓРЅС‚-Р’РµСЂРЅРѕРЅ РІ Р’РёСЂРґР¶РёРЅРёРё. РљР°Рє СЃРѕРѕР±С‰Р°РµС‚СЃСЏ РЅР° РѕС„РёС†РёР°Р»СЊРЅРѕР№ СЃС‚СЂР°РЅРёС†Рµ РїР°СЂРєР° РІ РѕРґРЅРѕР№ РёР· СЃРѕС†РёР°Р»СЊРЅС‹С… СЃРµС‚РµР№, РїСЂРѕРґРѕР»Р¶РёС‚РµР»СЊРЅРѕРµ РІСЂРµРјСЏ РІРµС‡РЅРѕР·РµР»С‘РЅР°СЏ РєР°РЅР°РґСЃРєР°СЏ С‚СЃСѓРіР° Р±С‹Р»Р° СЃРІСЏС‰РµРЅРЅРѕР№ РґР»СЏ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅС†РµРІ Рё В«РѕР±РµСЂРµРіР°Р»Р°В» РјРѕРіРёР»Сѓ Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅР° РІРјРµСЃС‚Рµ СЃ РєСЂР°СЃРЅС‹Рј РєРµРґСЂРѕРј, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ С‚Р°РєР¶Рµ Р·Р°РІР°Р»РµРЅ.
Р Р°Р·СЂСѓС€РёС‚РµР»СЊРЅС‹Р№ С€С‚РѕСЂРј РїСЂРѕС€РµР»СЃСЏ РїРѕ С€С‚Р°С‚Р°Рј РѕС‚ РќСЊСЋ-Р”Р¶РµСЂСЃРё РґРѕ РњСЌСЂРёР»РµРЅРґР°, РёР·-Р·Р° С‡РµРіРѕ Р±РѕР»РµРµ 320 С‚С‹СЃСЏС‡ Р¶РёС‚РµР»РµР№ РЎРЁРђ РѕСЃС‚Р°Р»РёСЃСЊ Р±РµР· СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃС‚РІР° РІ СЃРІРѕРёС… РґРѕРјР°С…. РљСЂРѕРјРµ С‚РѕРіРѕ, Р¶РµСЂС‚РІР°РјРё Р±СѓСЂРё СЃС‚Р°Р»Рё РІРѕСЃРµРјСЊ С‡РµР»РѕРІРµРє РЅР° РІРѕСЃС‚РѕС‡РЅРѕРј РїРѕР±РµСЂРµР¶СЊРµ. РЎРѕРѕР±С‰Р°РµС‚СЃСЏ Рѕ СЃР»СѓС‡Р°Рµ С‚РѕРіРѕ, РєР°Рє РІ РњР°СЃСЃР°С‡СѓСЃРµС‚СЃРµ РґРµСЂРµРІРѕ СѓРїР°Р»Рѕ РЅР° Р°РІС‚Рѕ, РІРѕРґРёС‚РµР»СЊ РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ СѓРјРµСЂ РЅР° РјРµСЃС‚Рµ РїСЂРѕРёСЃС€РµСЃС‚РІРёСЏ РѕС‚ РїРѕР»СѓС‡РµРЅРЅС‹С… С‚СЂР°РІРј.
...

Еще по теме

Р’ Р‘РµР»РѕРј РґРѕРјРµ Р·Р°РїСЂРµС‚РёР»Рё РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊСЃСЏ Р»РёС‡РЅ ...

Р’ Р‘РµР»РѕРј РґРѕРјРµ Р·Р°РїСЂРµС‚РёР»Рё РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊСЃСЏ Р»РёС‡РЅ ...

4-01-2018, 23:27
Читать
Р­СЂРґРѕРіР°РЅ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р» Рѕ РїРѕРґРґРµСЂР¶РєРµ РЎРЁРђ Р±РѕРµРІРёРє ...

Р­СЂРґРѕРіР°РЅ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р» Рѕ РїРѕРґРґРµСЂР¶РєРµ РЎРЁРђ Р±РѕРµРІРёРє ...

17-11-2017, 22:47
Читать
РўСЂР°РјРї СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р» Рѕ СЃРІРѕРёС… Р»СЋР±РёРјС‹С… СЂРµСЃС‚РѕСЂР°РЅ ...

РўСЂР°РјРї СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р» Рѕ СЃРІРѕРёС… Р»СЋР±РёРјС‹С… СЂРµСЃС‚РѕСЂР°РЅ ...

4-11-2017, 23:09
Читать
Р—Р°С…Р°СЂРѕРІР°: РЎРЅСЏС‚РёРµ С„Р»Р°РіР° Р Р¤ РІ РЎР°РЅ-Р¤СЂР°РЅС†РёСЃРєРѕ ...

Р—Р°С…Р°СЂРѕРІР°: РЎРЅСЏС‚РёРµ С„Р»Р°РіР° Р Р¤ РІ РЎР°РЅ-Р¤СЂР°РЅС†РёСЃРєРѕ ...

12-10-2017, 23:01
Читать
РЈС€Р°РєРѕРІ РЅР°Р·РІР°Р» Р·Р°РєСЂС‹С‚РёРµ РіРµРЅРєРѕРЅСЃСѓР»СЊСЃС‚РІР° Р Р ...

РЈС€Р°РєРѕРІ РЅР°Р·РІР°Р» Р·Р°РєСЂС‹С‚РёРµ РіРµРЅРєРѕРЅСЃСѓР»СЊСЃС‚РІР° Р Р ...

2-09-2017, 05:45
Читать
Р’ Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅРµ РЅР°Р·РІР°Р»Рё СѓСЃР»РѕРІРёРµ РІРѕР·РІСЂР°С‚Р° СЂРѕ ...

Р’ Р’Р°С€РёРЅРіС‚РѕРЅРµ РЅР°Р·РІР°Р»Рё СѓСЃР»РѕРІРёРµ РІРѕР·РІСЂР°С‚Р° СЂРѕ ...

17-07-2017, 16:51
Читать
Политика

Редактор раздела Политика
Написать на e-mail