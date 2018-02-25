Минг-Чи Куо оценил спрос на HomePod и сказал, когда выйдет 13-дюймовый MacBook Air

В начале марта 2018 года известный аналитик Минг-Чи Куо представил новый отчет о цепочке поставок Apple, оценил спрос на некоторые гаджеты и поделился информацией о выходе более доступного 13-дюймового MacBook Air. Об этом сообщает 9to5Mac.По мнению эксперта, корпорация Apple во втором квартале 2018 года собирается представить новую, более дешевую и доступную модель MacBook Air с диагональю 13-дюймов. Это должно помочь увеличить поставки ноутбуков Apple на 10-15% в текущем году.Сильный рост ожидается и в сегменте беспроводных наушников. Выход обновленной модели AirPods во второй половине 2018 года должен укрепить спрос на гаджет.Минг-Чи Куо считает, что из трех моделей iPhone, готовящихся к выпуску, основное внимание Apple будет направлено на версию с экраном в 6,1 дюйма. Заказы компаний-поставщиков комплектующих, таких как Unimicron, Wistron и Pegetron, должны серьезно увеличиться.Продажи самого ожидаемого устройства — умной колонки HomePod — остаются довольно посредственными. Аналитик не предвидит значительных изменений в цепочке поставщиков или увеличения числа заказов в ближайшее время.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...