Apple знала, что работники будут врезаться в стеклянные стены, и ничего не предприняла

Работники Apple Park столкнулись с очень специфической проблемой — они не замечают стеклянные стены и врезаются в них. AppleInsider сообщает, что руководство корпорации знало о такой опасности заранее, но не предприняло никаких мер, чтоб обезопасить людей.В конце февраля 2018 года представитель отдела пожарной охраны округа Санта-Клара Дирк Маттерн и работник строительного ведомства Купертино Альберт Сальвадор заявили, что предупреждали руководство компании Apple об опасности прозрачных стеклянных стен еще в середине 2017 года.Чиновники выразили беспокойство по поводу того, что люди не будут замечать огромные бесшовные стекла, идущие от пола до потолка. К примеру, такими стенами огорожена столовая нового кампуса.«Мы отметили, что стеклянные стены могут стать большой проблемой. Особенно после того, как их как следует очистили. Даже те люди, кто сами моют окна, не всегда в состоянии заметить очень прозрачное стекло», — заявляют специалисты.Строители врезались в стены уже тогда, когда в здании велись отделочные работы. С начала переезда сотрудников корпорации в Apple Park было зафиксировано, по меньшей мере, четыре серьезных столкновения людей со стеклянной стеной. Одному из пострадавших понадобилась госпитализация, из-за удара он рассек бровь до крови.Для получения разрешения на открытие архитекторам Apple Park, компании Foster+Partners, пришлось разместить черные прямоугольные наклейки на дверях кафетерия и вокруг других стеклянных объектов кампуса. Возможно, стикеры справились с возложенной на них задачей, поскольку серьезных столкновений после их размещения пока не было.«Сейчас сотрудники находятся внутри здания. У нас были люди, которые врезались в стекло. Мы работаем над решением этой проблемы», — сообщили представители Apple.Остается не ясным, почему руководство компании, которое было проинформировано о проблеме заблаговременно, не разместило наклейки и другие предупредительные знаки до того, как переместить в Apple Park первых сотрудников.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...