Второго марта 2018 года корпорация Apple прекратила подписывать iOS 11.2.5. Такие меры призваны защитить пользователей от критических ошибок, содержащихся в более ранних версиях операционной системы, сообщает AppleInsider.Самой известной уязвимостью iOS 11.2.5 была ошибка, связанная с весьма специфическим индийским символом, из-за которого мессенджеры начинали зависать и выключаться, а сам iPhone мог и вовсе начать неконтролируемо перезагружаться.Об этом стало известно в середине февраля 2018 года. Через несколько дней, 20 февраля 2018 года, Apple выпустила iOS 11.2.6, содержащую все необходимые исправления.Спустя почти две недели после выхода последнего обновления Apple традиционно прекращает подписывать старый код. Это важно для обеспечения безопасности пользователей iPhone, iPad и iPod touch. Теперь владельцы гаджетов Apple больше не смогут устанавливать предыдущие итерации iOS 11.2.Корпорация уже проводит бета-тестирование iOS 11.3. В новой версии программного обеспечения появятся возможность контролировать производительность аккумулятора, ARKit 1.5, новые Animoji и поддержка записей о состоянии здоровья пользователя. Выход полноценной операционной системы намечен на начало весны 2018 года.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...