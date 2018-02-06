Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

22-летний бразильский форвард Юри Фрейтас де Кастильйо, который в июле подписал контракт с луганской «Зарей», успел завоевать симпатии местных болельщиков. Футболист за девять матчей успел забить три гола.Самой главной поклонницей нападающего, является его девушка — Исадора Арайо. Украинских фанатов впечатлила фигура жаркой бразильянки, которая обладает пышными формами.Предлагаем своим читателям самим оценить достоинства девушки.Источник: ОбозревательПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...