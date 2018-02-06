| | Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью
Социум

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

22-летний бразильский форвард Юри Фрейтас де Кастильйо, который в июле подписал контракт с луганской «Зарей», успел завоевать симпатии местных болельщиков. Футболист за девять матчей успел забить три гола.
Самой главной поклонницей нападающего, является его девушка — Исадора Арайо. Украинских фанатов впечатлила фигура жаркой бразильянки, которая обладает пышными формами.
Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Предлагаем своим читателям самим оценить достоинства девушки.
Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью

Подруга форварда «Зари» впечатлила фанатов своей внешностью


Источник: Обозреватель

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