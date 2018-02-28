Настя Рыбка «вляпалась» в историю. За элитной проституткой охотится Кремль

Девушку могут выслать в РФ, где ей грозит расправа.Белорусская проститутка Анастасия Рыбка, которая оказывала сексуальные услуги российским олигархам и власть имущим, на этой неделе была задержана со своим бойфрендом Александром Кирилловым или Алексом Лесли в Тайланде.Во время задержания также за решеткой оказались восемь россиян. Они принимали участие в секс-тренинге. В курортной Патайе были приглашены почти полсотни своих соотечественников. За 625 долларов с каждого участника рассказывали о секретах обольщения и наслаждения в постели. Однако власти вдруг это признали работой, а секс-гуру оказались за решеткой.«Все это по политическим причинам, если вы не знаете. Все это очень странно, и я уверен, что здесь задействована Россия, которая давит на Таиланд на высшем уровне и мы ничего не можем с этим поделать», — считают задержанные.Эти опасения серьезны. Несмотря на внесенный залог, Настю Рыбку не просто не отпускают, а вдруг из патайськой тюрьмы перевезли в Бангкок в изолятор иммиграционного бюро. По тайским законам Рыбке грозит несколько лет тюрьмы, штраф до трех тысяч долларов или депортация на родину. Ей вряд ли следует рассчитывать на возвращение в Беларусь. «Тайская миграция идет на поводу у России и по сути просто убьет нас, если выдаст России. Если Соединенные Штаты нам не помогут, вы нас потеряете», — говорила Рыбка после своего задержания.Участие ФСБ РФ в своем задержании 28-летняя элитная проститутка вполне осознает. Однако она не прекратила троллинг Кремля. «Владимир Владимирович, вытаскивать девушку на свидание через три тюрьмы – это как минимум неэтично. Я заплатила залог. Потом вмешалась ФСБ и в залоге отказали. Я же сказала и так вам все расскажу. Просто нужно было со мной встретиться. Но вы не встретились. Сейчас вы отправляете своих сотрудников. Есть более легкие пути вытащить девушку на свидание», — говорила Анастасия.И за такими шутками скрывается вполне реальное внимание к делу Владимира Путина. Кремль — в бешеной ярости, доказательством которой является спецборт, который прибыл в Таиланд. Забирать Настю отправили целого секретаря российского Совета безопасности и обороны Николая Патрушева. Официально визит объяснили переговорами по безопасности.По паспорту Настя Рыбка — Анастасия Вашукевич. По ее словам, была замужем дважды. У нее есть дети. Она прославилась интимными отношениями с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Теперь девушка просит у американцев политическое убежище, а рассчитаться обещает фото- и видеодоказательствами. «Я готова вам рассказать о всех тех пазлах, которых не хватает. Подтвердить их аудио, видео. Относительно наших уважаемых депутатов с Манафортом, Трампом и вокруг всей этой шумихи вокруг выборов в США. Я знаю очень много», — говорила она.По просьбе Рыбки Вашингтон не ответил. Белый дом явно незаинтересован. «Очень много запутанного в этой истории. Но в остатке это дискредитация олигарха, его личная дискредитация. Серьезно что-то изменить в отношениях Россия – США это дело не способн. Они и без того плохие», — считает Андрей Колесников, эксперт Московского центра Карнеги.Не верит Рыбке и российский оппозиционер Алексей Навальный, который смог усмотреть в интимных откровениях последнее звено цепочки. «Честно говоря, когда она говорит, что у нее есть связи Дерипаски с Трампом — у меня сомнения. Думаю, что скорее всего эти заявления продиктованы реальными опасениями за свою жизнь. Очевидно, что в этом задержании есть скорее всего какие-то политические мотивы и оно не обошлось без острого желания России задержать ее», — заявил Навальный.Но задержание на таком высоком уровне — явно не только месть и попытка заткнуть рот. Говорливой элитной проститутке не рады в Таиланде. Местную власть она поставила, мягко говоря, в неловкое положение. Говорят, ее история ударила по репутации королевства. Поэтому там не скрывают намерений депортировать ее как можно быстрее. Возможно, именно сейчас две спецслужбы делят Рыбку между собой. Шансов выжить у американцев у нее явно больше, но значительно реальнее таки оказаться на российском борту и отправиться на свой последний вызов к кремлевским чиновникам.Источник: ТСНПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...