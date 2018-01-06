Лобода ждет ребенка от фронтмена Rammstein — СМИ

Артисты познакомились этим летом на музыкальном фестивале в Баку. В интернете много кадров, где Линдеманн обнимает и целует Лободу.Украинская певица Светлана Лобода ждето второго ребенка от Тилля Линдеманна, фронтмена культовой немецкой группы Rammstein. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на Telegram-канал SUPER.Портал ссылается на свои источники, которые сообщили, что Лобода находится на седьмом месяце беременности.Отметим, что о второй беременности певицы СМИ писали еще летом после публикации фотографии в Instagram с едва округлившимся животом.instagram.com/lobodaofficial/О близких отношениях Лободы и Линдеманна писали СМИ после фестиваля ЖАРА в Баку, на котором немецкий музыкант активно ухаживал за украинской певицей. На вечеринках они сидели вместе и Тилль, не стесняясь камер, целовал и обнимал украинскую звезду.Как сообщает портал, они продолжили встречаться, но уже в тайне от всех. Источники SUPER говорят, что ребенок должен появиться на свет в конце мая этого года, а рожать Лобода решила в Лос-Анджелесе, куда вскоре планирует отправиться.На видео можно заметить округлившиеся формы Лободы.Интересно, что в середине февраля Лобода в Instagram выложила видео с молодым Линдеманном, подписав «miss y» (скучаю по тебе).Во время фестиваля в Баку Лобода выложила фотографию с Линдеманном, подписав «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь».Лободе сейчас 35 лет, у нее уже есть дочь — шестилетняя Ева. Тиллю Линдеманну — 57, он трижды был женат и имеет двух взрослых дочерей. Последний его роман с немецкой актрисой Софией Томаллой закончился разрывом.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...