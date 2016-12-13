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«Запомнил всех»: Виталий Кличко заставил извиниться скептиков

«Запомнил всех»: Виталий Кличко заставил извиниться скептиков

Вечный чемпион WBC Виталий Кличко признался, что в детстве над ним смеялись, когда он в 1986 году заявил о желании завоевать пояс WBC:
«С ребятами после школы мы собрались на кухне и смотрели первый титульный бой Майка Тайсона. Меня тогда так вдохновил этот бой и я на эмоциях сказал: «Когда вырасту, то побью Тайсона и стану чемпионом мира». Все посмотрели на меня, такого худюсенького. Говорят: «Кто?! Ты?!» Вы даже не можете себе представить, как они меня подкалывали. Они даже не подозревали, что память у меня хорошая и, что я запомнил каждого, кто надо мной шутил. , — цитирует Кличко Xsport.
Спустя 16 лет после этого Виталий Владимирович пригласил своих бывших одноклассников в кафе, а с собой в сумке принес тот самый пояс, который держал Майк Тайсон
«Этот пояс уже принадлежал мне. Спросил у них: «Помните, кто-то подкалывал меня?» Они извинились, говорили, что не думали, что парень из их школы может выиграть пояс, которым владел Тайсон, Ленокс Льюис, Али», — подытожил Кличко.
 Отметим, что Виталий Кличко так и не встретился с Майком Тайсоном в ринге, но выиграл пояс WBC – первый титул американца. Правда, зеленый пояс Виталий Кличко выиграл в 2003 году – через 17 лет после боя Тайсон – Берберик.
Напомним, что в 2016 году всемирный боксерский союз объявил Кличко «вечным» чемпионом мира

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