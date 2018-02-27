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Социум

Ученые открыли невероятное свойство украинского борщ

Ученые открыли невероятное свойство украинского борщ

Исследователи Денис Мур и Эндрю Ригал из Национального медицинского университета Великобритании провели эксперимент, в котором приняли участие 100 женщин разного возраста и комплекции.
В течение месяца женщинам предлагалось употреблять борщ со свеклой и томатами четыре раза в неделю. При этом подчеркивается, что других изменений в рационе подопытных не было, сообщает Sputnik.
По данным издания, в ходе эксперимента порядка половине участниц эксперимента удалось сбросить пять лишних килограммов, а семь девушек похудели на десять килограммов.
В связи с этим исследователи сделали вывод, что используемая в процессе приготовления борща свекла улучшает метаболизм. Таким образом, употребление борща может способствовать избавлению от лишних килограммов без ограничений в еде и физических нагрузок.
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