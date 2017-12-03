«Шахтер» во Львове разбил «Карпаты»

Третью подряд победу в Премьер-лиге «Шахтеру» принесли голы бразильских легионеров. На 56-й минуте Бернард добил мяч в стеку после удара Марлоса и сэйва Пидкивки, затем Алан Патрик результативно выстрелил с линии штрафной, а точку в матче поставил Исмаили, переигравший вратаря хозяев в ближнем бою.
«Шахтер» продлил победную серию в матчах с «Карпатами» до шести матчей. Попутно команда Паулу Фонсеки восстановила 6-очковый отрыв от киевского «Динамо». Что касается «бело-зеленым», то им во втором этапе чемпионата предстоит напряженная борьба за сохранение прописки в элите украинского футбола.
Карпаты — Шахтер 0:3
Голы: Бернард, 55, Алан Патрик, 70, Исмаили, 83.
Карпаты: Пидкивка — Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе, Гуцуляк — Вербный, Карраскаль — Швед, Ди Франко (Чачуа, 63), Мякушко (Ременюк, 69) – Акулинин (Кортес, 72).
Шахтер: Пятов — Бутко, Ордец, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик — Марлос, Коваленко (Дентиньо, 55), Бернард (Зубков, 83) — Феррейра (Бланко-Лещук, 85).
Предупреждения: Гуцуляк, Федецкий, Швед.
Турнирная таблица:
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Лучшие бомбардиры:
17 – Факундо Феррейра (Шахтер)
12 – Марлос (Шахтер)
9 – Виктор Цыганков (Динамо)
8 – Алексей Хобленко (Черноморец)
8 – Дьюмерси Мбокани (Динамо)...