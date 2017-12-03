«Шахтер» во Львове разбил «Карпаты»

Третью подряд победу в Премьер-лиге «Шахтеру» принесли голы бразильских легионеров. На 56-й минуте Бернард добил мяч в стеку после удара Марлоса и сэйва Пидкивки, затем Алан Патрик результативно выстрелил с линии штрафной, а точку в матче поставил Исмаили, переигравший вратаря хозяев в ближнем бою.«Шахтер» продлил победную серию в матчах с «Карпатами» до шести матчей. Попутно команда Паулу Фонсеки восстановила 6-очковый отрыв от киевского «Динамо». Что касается «бело-зеленым», то им во втором этапе чемпионата предстоит напряженная борьба за сохранение прописки в элите украинского футбола.Карпаты —0:3Голы: Бернард, 55, Алан Патрик, 70, Исмаили, 83.: Пидкивка — Мирошниченко, Федецкий, Сандохадзе, Гуцуляк — Вербный, Карраскаль — Швед, Ди Франко (Чачуа, 63), Мякушко (Ременюк, 69) – Акулинин (Кортес, 72).: Пятов — Бутко, Ордец, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Патрик — Марлос, Коваленко (Дентиньо, 55), Бернард (Зубков, 83) — Феррейра (Бланко-Лещук, 85).Предупреждения: Гуцуляк, Федецкий, Швед.17 – Факундо Феррейра (Шахтер)12 – Марлос (Шахтер)9 – Виктор Цыганков (Динамо)8 – Алексей Хобленко (Черноморец)8 – Дьюмерси Мбокани (Динамо)...