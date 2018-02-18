| | «Динамо» в волевом стиле обыграло «Зарю»
Спорт

«Динамо» в волевом стиле обыграло «Зарю»

«Динамо» в волевом стиле обыграло «Зарю»
Центральный матч 22-го тура чемпионата Украины между «Динамо» и «Зарей» завершился волевой победой киевлян.

По ходу матча «Динамо» дважды уступало в счете, но усилиями Виктора Цыганкова смогло вернуться в игру и вырвать важнейшую победу, позволяющую «бело-синим» сохранять шансы на чемпионство.

Футболисты «Зари» быстрее приспособились к снежному газону. Гости за счет быстрых контратак доставляли обороне «Динамо» большие неприятности. В первом тайме счет открыт не был, однако после перерыва голов было в достатке.

«Динамо» от второго поражения кряду спас Цыганков – единственное светлое пятно в блеклой команде Александра Хацкевича. К девятому голу в сезоне вингер «бело-синих» отдал две результативных передачи, а Бенджамин Вербич и Томаш Кендзера отметились дебютными голами в столичном гранде.

«Динамо» до трех очков сократило отставание от «Шахтера», но «горняки» в эти минуты начинают матч с «Карпатами» и могут вновь оторваться от главного соперника на безопасное расстояние.

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Динамо – Заря 3:2
Голы: Вербич, 59, Цыганков, 77, Кендзера, 90+3 – Харатин, 49, Юри, 61.

Динамо: Бойко – Кендзера, Хачериди, Шабанов, Пиварич – Шепелев (Шапаренко, 54), Буяльский – Гонсалес (Вербич, 54), Гармаш, Цыганков – Мораес

Заря: Лунин – Опанасенко, Сваток, Прийма, Чеберко – Харатин (Кабаев, 67), Силас (Бабенко, 59) — Караваев, Юри, Громов – Фаупала (Лунев, 83)

Предупреждения: Бойко, Пиварич – Сваток, Громов, Силас, Фаупала...

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