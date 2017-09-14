| | В Брянской области врачи убили пациента неправильным диагнозом
События

В Брянской области врачи убили пациента неправильным диагнозом

Еще по теме

Боткинскую больницу проверяют из-за смерти пациента в приемной - Русская пл ...

Боткинскую больницу проверяют из-за смерти пациента в приемной - Русская пл ...

14-09-2017, 00:00
Читать
Свиной грипп в Брянской области 2016 - эпидпорог превышен в два раза

Свиной грипп в Брянской области 2016 - эпидпорог превышен в два раза

2-02-2016, 22:32
Читать
Врачи убили пациента передозировкой лекарств для химиотерапии

Врачи убили пациента передозировкой лекарств для химиотерапии

28-12-2015, 16:47
Читать
Омского пациента убили за отказ делать зарядку

Омского пациента убили за отказ делать зарядку

23-12-2015, 20:45
Читать
9-летнюю девочку убили в лесу под Брянском

9-летнюю девочку убили в лесу под Брянском

4-09-2015, 16:21
Читать
Полный тезка российского президента баллотируется в депутаты Брянской обла ...

Полный тезка российского президента баллотируется в депутаты Брянской обла ...

7-07-2015, 22:36
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail