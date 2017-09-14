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Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Америка вновь нагло повела себя по отношению к российским представителям в Женеве
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Под Одессой произошло жуткое ДТП с грузовиком: появилось видео с места аварии
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Киевские Ведомости
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События
| В Брянской области врачи убили пациента неправильным диагнозом
События
В Брянской области врачи убили пациента неправильным диагнозом
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