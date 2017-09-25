| | Пьяный и агрессивный кузбасовец укусил соседку и ранил ее ножом
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Пьяный и агрессивный кузбасовец укусил соседку и ранил ее ножом

Неадекватный из-за опьянения кузбассовец укусил соседку за ногу, а потом ударил на лестнице ее ножом. В настоящее время он задержан сотрудниками Росгвардии и передан полиции.
Пьяный и агрессивный кузбасовец укусил соседку и ранил ее ножом
Согласно показаниям самой потерпевшей девушки, ее сосед по лестничной площадке был в момент конфликта очень пьяным. 5 марта между молодыми людьми возникла ссора просто за пределами дверей их квартир. В порыве агрессии мужчина укусил 22-летнюю соседку за ногу. После этого он дополнительно нанес ей удар кухонным ножом. Удар пришелся в область руки. Этот случай произошел на территории Ленинска-Кузнецкого.После такого расклада девушка вынуждена была вызвать сотрудников органов правопорядка. Когда на место происшествия приехали представители Росгвардии, кузбассовец лежал неподвижно на лестнице. Стало ясно, что состояние его опьянения не позволило парню пересечь порог своего дома и он просто упал на ступеньки. В данный момент он задержан и находится под присмотром полицейских...

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