Неизвестные избили украинца в Польше за его национальность

В польском городе Вроцлав двое неизвестных мужчин жестоко избили украинца за его национальность. Случай произошел в местном трамвае под номером 31 вечером 2 марта.Сначала мужчины просто оскорбляли украинца и выкрикивали в его сторону нецензурные слова, а затем напали и побили кулаками. Предполагается, что неизвестные устроили драку из-за национальности жертвы. При этом они обозвали пострадавшего «украинской шл***» и выкрикивали «убираться в свою страну».На данный момент правозащитники пытаются отыскать злоумышленников и просят всех неравнодушных помочь.Напомним, что в последнее время отношения Украины с Польшей значительно ухудшились. Основной причиной является историческое наследие...