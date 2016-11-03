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Неизвестные избили украинца в Польше за его национальность

В польском городе Вроцлав двое неизвестных мужчин жестоко избили украинца за его национальность. Случай произошел в местном трамвае под номером 31 вечером 2 марта.
Неизвестные избили украинца в Польше за его национальность
Сначала мужчины просто оскорбляли украинца и выкрикивали в его сторону нецензурные слова, а затем напали и побили кулаками. Предполагается, что неизвестные устроили драку из-за национальности жертвы. При этом они обозвали пострадавшего «украинской шл***» и выкрикивали «убираться в свою страну».На данный момент правозащитники пытаются отыскать злоумышленников и просят всех неравнодушных помочь.Напомним, что в последнее время отношения Украины с Польшей значительно ухудшились. Основной причиной является историческое наследие...

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