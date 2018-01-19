| | У подозреваемого в убийстве ялтинского таксиста нашли склад оружия
События

У подозреваемого в убийстве ялтинского таксиста нашли склад оружия

У подозреваемого в убийстве ялтинского таксиста нашли склад оружия
Тело водителя такси с огнестрельным ранением было обнаружено в автомобиле в Ялте 2 марта, смерть наступила 1 марта. Спустя двое суток полиция задержала подозреваемого в убийстве 28-летнего мужчину, который несколько месяцев назад прибыл в Крым, сообщили в пресс-службе управления СК по республике.«В ходе санкционированного обыска обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие со следующим оружием: автомат Калашникова калибром 7,62 мм, пистолет-пулемет кустарного производства с глушителем, четыре пистолета со снаряженными магазинами, ружье “Винчестер”, гладкоствольное ружье, большое количество патронов различного калибра и снаряженных магазинов для стрелкового оружия, а также составные части оружия», — сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.Фотографии арсенала опубликованы на сайте главного управления регионального МВД. Эксперты в настоящее время проводят экспертизы в экспертно-криминалистическом центре МВД. Выясняются обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается...

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