В Астрахани неизвестные разгромили могилы на двух кладбищах. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском преступников.Правоохранительные органы Астрахани занимаются поисками преступников, которые разрушают надгробья на городских кладбищах. Сообщается, что разрушения зафиксированы на кладбищах Северного и Кировского районов.В полицию обратились родственники покойных, которые пришли на кладбище проведать родных и обнаружили разрушенную могилу. Сотрудники полиции пока устанавливают точное количество пострадавших захоронений и сумму нанесенного ущерба. Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а всех, кто владеет какой-либо информацией о данном преступлении, просят сообщить по телефонам полиции Астрахани. Сотрудники кладбища не видели нарушителей и не слышали, когда происходили такие бесчинства...