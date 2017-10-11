В Астрахани неизвестные разгромили могилы на двух кладбищах

Правоохранительные органы Астрахани занимаются поисками преступников, которые разрушают надгробья на городских кладбищах. Сообщается, что разрушения зафиксированы на кладбищах Северного и Кировского районов.В полицию обратились родственники покойных, которые пришли на кладбище проведать родных и обнаружили разрушенную могилу. Сотрудники полиции пока устанавливают точное количество пострадавших захоронений и сумму нанесенного ущерба. Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а всех, кто владеет какой-либо информацией о данном преступлении, просят сообщить по телефонам полиции Астрахани. Сотрудники кладбища не видели нарушителей и не слышали, когда происходили такие бесчинства...