| | В Астрахани неизвестные разгромили могилы на двух кладбищах
События

В Астрахани неизвестные разгромили могилы на двух кладбищах

В Астрахани неизвестные разгромили могилы на двух кладбищах. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском преступников.
В Астрахани неизвестные разгромили могилы на двух кладбищах
Правоохранительные органы Астрахани занимаются поисками преступников, которые разрушают надгробья на городских кладбищах. Сообщается, что разрушения зафиксированы на кладбищах Северного и Кировского районов.В полицию обратились родственники покойных, которые пришли на кладбище проведать родных и обнаружили разрушенную могилу. Сотрудники полиции пока устанавливают точное количество пострадавших захоронений и сумму нанесенного ущерба. Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а всех, кто владеет какой-либо информацией о данном преступлении, просят сообщить по телефонам полиции Астрахани. Сотрудники кладбища не видели нарушителей и не слышали, когда происходили такие бесчинства...

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