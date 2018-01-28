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События

В Благовещенске к земле примерзла собака

В Благовещенске бездомная, измученная собака примерзла к земле около полицейского участка.
В Благовещенске к земле примерзла собака
Утром очевидцы обратили внимание на несчастного, еле живого пса около полицейского участка в районе Красноармейской и Загородной улиц. Изначально они предположили, что измученное животное просто дожидается хозяина, которого забрали правоохранители из данного участка.Однако позже горожане заметили, что собака практически вмерзла в землю и не может передвигаться, после чего вызвали спасателей, которые спасли замерзшее и несчастное животное.Екатерина Баликоева, спасатель-психолог из Благовещенска сообщила, что изначально собака сидела под машиной, затем подползла к батареи, и пока ничего не ест и не пьет. До вечера животное разрешено держать в боксе, и спасатели надеются, что за сегодняшний день у него появится хозяин, или кто-то сможет забрать собаку к себе на время, чтобы ее вновь не пришлось оставить на улице...

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