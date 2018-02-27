| | На заметку: Киев сковали огромные пробки
Социум

На заметку: Киев сковали огромные пробки

На заметку: Киев сковали огромные пробки

В связи с выпавшими на прошлой неделе осадками движение столицы парализовали огромные пробки.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google maps.
Коммунальщики не справляются с уборкой снега, из-за чего на дорогах произошло множество аварий. В основном это касается центральных районов столицы. Стоят улицы Крещатик, Б. Хмельницкого, Прорезная, Ярославов Вал, Сечевых Стрельцов, Льва Толстого, О. Гончара, Большая Житомирская, Костельная, также сильные пробки на бульварах Т. Шевченко и Л. Украинки.
На заметку: Киев сковали огромные пробки

На данный момент на дорогах столицы уже произошло около 12 ДТП.
Также «Киевпасстранс» предупредил горожан о задержке трамвайных маршрутов №11, 12, 14, 16, 18, 19 на ул. Константиновская — ул. Хорива в направлении Контрактовой площади по техническим причинам.
На заметку: Киев сковали огромные пробки


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