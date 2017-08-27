Власть создает клон СБУ для давления на бизнес

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Из зоны ЧАЭС пытались вывезти сотни килограммов радиоактивного металла
Киевлянам продавали психотропы, выдавая их за препараты для похудения
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Украина не готова к отмене смешанной системы выборов – Дубневич
ЕС продлил санкции против Януковича и его соратников
Еще одна страна готова отправить своих миротворцев на Донбасс
Украина готовит запрос в Россию по поводу сбежавшего с Донбасса экс-главаря ЛНР Плотницкого
Партии Порошенко и Яценюка снова объединяются: интриги добавил Гройсман/БПП и "Народный фронт" шантажируют друг друга в преддверии парламентских выборов
Экономика
РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ Р Р¤ СЂР°СЃС€РёСЂРёС‚ Рё СѓРїРѕСЂСЏРґРѕС‡РёС‚ РїСЂРѕРіСЂР°РјРјСѓ СЃСѓР±СЃРёРґРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ РІРЅСѓС‚СЂРµРЅРЅРёС… Р°РІРёР°РїРµСЂРµРІРѕР·РѕРє
Р’ Р‘РµСЂР»РёРЅРµ РїСЂРѕР№РґС‘С‚ РєРѕРЅС„РµСЂРµРЅС†РёСЏ Blockchain & Bitcoin Conference Germany
Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂ Р•С„РёРјРѕРІ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р», Р·Р° СЃС‡РµС‚ С‡РµРіРѕ РњРѕСЃРєРІР° РїРѕР»СѓС‡РёР»Р° РґРѕС…РѕРґ СЃРІС‹С€Рµ 2 С‚СЂР»РЅ СЂСѓР±Р»РµР№
Р”РѕС…РѕРґС‹ РњРѕСЃРєРІС‹ РІ 2017 РіРѕРґСѓ РїСЂРµРІС‹СЃРёР»Рё 2 С‚СЂРёР»Р»РёРѕРЅР° СЂСѓР±Р»РµР№
Министр правительства Москвы Ефимов: "Доходы столицы - более 2 трлн рублей"
События
Столтенберг резко ответил на громкое заявление Путина о новом ядерном оружии
Дипломат объяснил, почему замороженный конфликт на востоке Украины невозможен
Проблема не в Венгрии: Климкин рассказал, кто расшатывает ситуацию на Закарпатье
"Это нарушение международного права": Порошенко призвал бойкотировать выборы в Крыму
Украина подаст в международные суды на РФ
Социум
В Бурятии прогремел взрыв в жилом доме - Русская планета
Лидер ЛДПР высказался за отмену налогов - Русская планета
В Японии командиром эскадры стала женщина - Русская планета
Евгения Медведева опровергла слухи об уходе от тренера - Русская планета
Новый фильм о терминаторе выйдет на экраны в 2019 году - Русская планета
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
«Бостон» без Ирвинга победил «Чикаго», «Кливленд» разгромил «Детройт»
Звонарева разгромила Дювал и вышла во второй круг квалификации в Индиан-Уэллсе
8 РјР°СЂС‚Р° СЃРѕСЃС‚РѕСЏС‚СЃСЏ РїРѕС…РѕСЂРѕРЅС‹ С„СѓС‚Р±РѕР»РёСЃС‚Р° Р”Р°РІРёРґР° РђСЃС‚РѕСЂРё
РљРѕРјР°РЅРґС‹ Р§Рњ-2018 С…РѕС‚СЏС‚ СЃРєСЂС‹С‚СЊСЃСЏ РѕС‚ РїРµС‚РµСЂР±СѓСЂР¶СЃРєРёС… РіР»Р°Р· Р·Р° С€РµСЃС‚РёРјРµС‚СЂРѕРІС‹Рј Р·Р°Р±РѕСЂРѕРј
Зидан: Не думаю, что из-за отсутствия Неймара «Реалу» будет легче
Шоу-Биз
Пугачева зарабатывает миллионы на частных вечеринках
Пэрис Хилтон перед свадьбой выложила последнюю серию откровенных снимков
Составлен список наиболее худших платьев на "Оскаре"
Известному актеру сделали опасную операцию
Популярная украинская певица раскрыла правду о своих пластических операциях
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Ученые помогли бразильским фермерам узнать вредителей полей с маниокой
Р¤Р»Р°РіРјР°РЅ HTC U12 Р±СѓРґРµС‚ СЃС‚РѕРёС‚СЊ 880 РґРѕР»Р»Р°СЂРѕРІ
РРєСЃРїРµСЂС‚С‹ СЃРѕСЃС‚Р°РІРёР»Рё С‚РѕРї-10 РєРёС‚Р°Р№СЃРєРёС… СЃРјР°СЂС‚С„РѕРЅРѕРІ 2018 РіРѕРґР°
Essential Phone 2 РІС‹РїСѓСЃС‚СЏС‚ СЃ РІС‹РґРІРёР¶РЅРѕР№ СЃРµР»С„Рё-РєР°РјРµСЂРѕР№ Рё Р±РµР·СЂР°РјРѕС‡РЅС‹Рј СЌРєСЂР°РЅРѕРј
Р’ СЂСЏРґ СЃРјР°СЂС‚С„РѕРЅРѕРІ Doogee, Leagoo, Cubot, Uhans РІСЃС‚СЂРѕРµРЅ РѕРїР°СЃРЅС‹Р№ С‚СЂРѕСЏРЅ
Авто
Volvo XC40 — «Европейский автомобиль года 2018»
Электрический беспилотник: Volkswagen представил седан I.D. Vizzion Concept
«АвтоВАЗ» расширил список оснащения седана LADA Vesta
BMW представил стильное купе M2 Black Shadow Edition
«Корейский сарай»: новый универсал KIA Ceed SW представлен в Женеве
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ Р Р¤ СЂР°СЃС€РёСЂРёС‚ Рё СѓРїРѕСЂСЏРґРѕС‡РёС‚ РїСЂРѕРіСЂР°РјРјСѓ СЃСѓР±СЃРёРґРёСЂРѕРІР°РЅРёСЏ РІРЅСѓС‚СЂРµРЅРЅРёС… Р°РІРёР°РїРµСЂРµРІРѕР·РѕРє
Экономика
Сегодня, 06:55
Пугачева зарабатывает миллионы на частных вечеринках
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 06:50
В Бурятии прогремел взрыв в жилом доме - Русская планета
Социум
Сегодня, 06:45
Лидер ЛДПР высказался за отмену налогов - Русская планета
Социум
Сегодня, 06:45
В Японии командиром эскадры стала женщина - Русская планета
Социум
Сегодня, 06:45
Киевские Ведомости
|
Социум
| Власть создает клон СБУ для давления на бизнес
Социум
Власть создает клон СБУ для давления на бизнес
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Клон Приват24 выуживает у украинцев пароли
27-08-2017, 02:25
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-08/kitayskaya-kompaniya-zotye-sozdaet-klon-vnedorozhnika-range-rover-sport_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Китайская компания Zotye создает "клон" внедорожника Range Rover Sport
18-08-2017, 05:21
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Российская власть играет в шахматы сама с собой – журналист
28-02-2017, 14:41
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-10/kitayskie-inzhenery-sozdali-klon-bmw-i3_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Китайские инженеры создали клон BMW i3
26-10-2016, 20:26
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Киев обвинил Газпром в падении давления газа в трубе - Русская планета
22-08-2016, 22:16
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Минсоцполитики создает соцсеть для переселенцев
23-11-2015, 18:39
Читать
Социум
Сегодня, 05:51
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/12.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/12.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
Написать на e-mail