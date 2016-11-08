| | Аваков подал исправленную декларацию: забыл полмиллиона гривен зарплаты жены
Социум

Аваков подал исправленную декларацию: забыл полмиллиона гривен зарплаты жены

Еще по теме

Э-декларирование в Украине: «триллионеру» Мельничуку светит 362 тыс гривен ...

Э-декларирование в Украине: «триллионеру» Мельничуку светит 362 тыс гривен ...

8-11-2016, 14:25
Читать
Экс-комбат Айдара повторно подтвердил наличие 1000000000000 гривен

Экс-комбат Айдара повторно подтвердил наличие 1000000000000 гривен

8-11-2016, 14:14
Читать
История с триллионом гривен в декларациях: фигурант снова оскандалился

История с триллионом гривен в декларациях: фигурант снова оскандалился

8-11-2016, 12:06
Читать
Е-декларирование: Арсен Аваков коллекционирует монеты, марки и вина

Е-декларирование: Арсен Аваков коллекционирует монеты, марки и вина

28-10-2016, 22:50
Читать
Аваков обнародовал свою электронную декларацию

Аваков обнародовал свою электронную декларацию

28-10-2016, 15:41
Читать
Аваков решил платить 100 тысяч главе Нацполиции

Аваков решил платить 100 тысяч главе Нацполиции

28-11-2015, 14:59
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail