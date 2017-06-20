Министр правительства Москвы Ефимов: \"Доходы столицы - более 2 трлн рублей\"

Департамент финансов столицы опубликовал предварительные данные по доходности бюджета Москвы за 2017 год. Как сообщают «Ведомости», доходы столицы превысили 2 трлн рублей, что позволило говорить о рекордных показателях. По словам министра правительства Москвы Владимира Ефимова, основными столичными налогами являются налог на прибыль и налог на имущество.Около 133 млрд рублей удалось получить благодаря налогу на имущество организаций: «Рост этих поступлений произошел благодаря расширению перечня облагаемой налогом коммерческой недвижимости и уточнению кадастровой стоимости после оценки 2016 года», - пояснил Ефимов. Он подчеркнул, что из-за отсутствия в базах данных Росстата актуальных данных о назначении зданий для торговых и офисных центров многие объекты были оценены по минимуму, как социальные. Также свыше 5,4 млрд рублей бюджет получил благодаря трудовым патентам для мигрантов. Помимо этого, бюджет пополнился за счет рекламы, введения торгового сбора и доходов за пользование имуществом....