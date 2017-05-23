Аттестация провалилась: сделано громкое заявление о реформе украинской полиции

вторник, 06 марта 2018, 14:25Поделитьсяпереглянути новину українськоюАттестационная комиссия в полиции оказалась неуспешной и большинству сотрудников удалось ее избежать.Об этом в интервью "Апострофу" рассказал известный волонтер, блогер и общественный деятель Роман Синицын, который входил в аттестационную комиссию при МВД."Основная схема – это суды. До 90% сотрудников МВД, которые были уволены по результатам аттестации, восстановились на работе через суды с компенсацией денежных средств, которые они не получали на момент увольнения", - отметил Синицын.При этом основная загвоздка крылась в приказе об аттестации, что помогло многим найти обходные пути."У нас были случаи, когда человек на полиграфе признавался, что он получал незаконное вознаграждение в размере нескольких десятков тысяч долларов в месяц, фактически "крышевал" наркотрафик в каком-то из регионов, а его восстанавливает суд и не принимает во внимание результаты полиграфа. Потом это переросло в автоматический процесс восстановления", - поведал волонтер.Синицын уверен, что сейчас система МВД не изменилась и аттестация не возымела реального эффекта."Можно сказать, что аттестация не состоялась. Вы никогда не увидите точных цифр по количеству уволенных или восстановленных после судов, потому что такие цифры будут свидетельствовать о полном провале. По нашему мнению, а мы делали анализ по некоторым регионам, в системе осталось около 95% сотрудников. Это все фарс, а тем более трата денег американских налогоплательщиков. При этом всем, мы потратили даже кучу своих собственных денег, ведь командировки в регионы нам никто не оплачивал. Все было на голом энтузиазме", - резюмировал Синицын.Подробнее читайте в материале "Апострофа": В Украине все может загореться от одной ситуации, и это пугает - волонтер Роман Синицын...