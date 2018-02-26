| | Известные и влиятельные люди: названы громкие имена друзей и покровителей титушки Крысина
Политика

Известные и влиятельные люди: названы громкие имена друзей и покровителей титушки Крысина

вторник, 06 марта 2018, 13:28
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У Юрия Крысина, который является причастным к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия, есть множество влиятельных "друзей", которые покрывают его.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал известный волонтер, блогер и общественный деятель Роман Синицын.
"Например, Савченко (Алексей Савченко, губернатор Николаевской области, - "Апостроф"). Это довольно близкие люди. Он близок с Яремой (Виталий Ярема - экс-генпрокурор Украины (2014-2015 гг.), - "Апостроф"). Крысин официально был трудоустроен на одном из его предприятий и работал по силовому блоку. Крысин – очень влиятельный член преступной группировки еще с 90-х. Он известен возможностью собрать беспредельщиков, причем в большом количестве. Известен своей агрессивной политикой в теневых сферах: пытался заниматься рейдерством, например, в транспортной и торговой сферах", - отметил волонтер.
Ранее Крысин находился в детском отделении одной из киевских больниц, куда попал благодаря знакомому супругу заведующей отделением.
Подробнее читайте в материале "Апострофа": В Украине все может загореться от одной ситуации, и это пугает - волонтер Роман Синицын...

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