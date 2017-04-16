Ефремова снова оставили под арестом

вторник, 06 марта 2018, 11:56Поделитьсяпереглянути новину українськоюСтаробельский районный суд Луганской области продлил термин содержания под арестом бывшего главы фракции "Партии Регионов" Александра Ефремова.Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ГПУ."В ходе судебного разбирательства, судом продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Ефремова до 03.05.2018 г. включительно", – говорится в сообщении.Напомним, бывшего регионала обвиняют в в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.Кроме того, Александр Ефремов обвиняется также в организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственной измене.30 июля 2016 года Ефремова задержали в аэропорту "Борисполь" при попытке вылететь в Вену...