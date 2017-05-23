Влияет на очень многие вещи: известный волонтер указал на реальную опасность Медведчука для Украины

вторник, 06 марта 2018, 11:47Поделитьсяпереглянути новину українськоюДаже в русскоязычных регионах Украины люди активно реагируют на сепаратистские настроения, лидеры которых ранее были локализированы.Об этом в интервью "Апострофу" рассказал известный волонтер, блогер и общественный деятель Роман Синицын."Например, можно посмотреть, как проходили последние лекции сторонников Виктора Медведчука в Херсоне и Николаеве два месяца назад. Они забаррикадировались в помещении, их штурмовали, была полиция. То есть народ вовсе не инертен, и я не думаю, что сейчас будут допущены явные проявления сепаратизма", - отметил Синицын.При этом Виктор Медвидчук, по его мнению, представляет реальную угрозу национально безопасности Украины."Он влияет на очень многие вещи, и мы до конца даже не понимаем силу его экономического и политического влияния. Он владеет огромным количеством предприятий по всей Украине, которые не структурированы в единый юридический холдинг. Он владеет человеческим потенциалом: под ним многие депутаты местных советов, есть ячейки. Например, на Закарпатье большинство в горсоветах – это люди Медведчука. Такова ситуация во многих регионах", - резюмировал волонтер.Подробнее читайте в материале "Апострофа": В Украине все может загореться от одной ситуации, и это пугает - волонтер Роман Синицын...