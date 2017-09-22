| | В Кремле сделали новое важное заявление по размещению миротворцев на Донбассе
Политика

В Кремле сделали новое важное заявление по размещению миротворцев на Донбассе

вторник, 06 марта 2018, 11:05
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Россия выступает против размещения миротворческого контингента ООН на Донбассе без согласования с боевиками так называемых ДНР и ЛНР.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНИАН.
"Никакого изменения позиции. Позиция России абсолютно последовательна и хороша известна. Основная мысль здесь заключается в том, что невозможно вообще принимать какие-либо решения о размещении международных миссий без переговоров и достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса. Именно об этом говорил президент Путин", - сказал Песков.
При этом Песков отметил, что Россия не против введения контингента ООН на всю территорию оккупированного Донбасса.
Как сообщал "Апостроф", Швеция готова принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе...

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