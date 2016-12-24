Стало традицией: в Украине объяснили ситуацию со срывом очередного перемирия на Донбассе

вторник, 06 марта 2018, 10:51Поделитьсяпереглянути новину українськоюЗаключение перемирий, которые позже срываются в первые же несколько дней, стали плохой традицией Минского процесса.Об этом "Апострофу" рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич."Просто в формате Минска уже стало традицией заключать перемирия, которые потом будут нарушаться. В данный момент мы и видим традиционалистскую политику. Почему мы каждую весну едем сажать картошку? Потому что так принято. То же самое и с перемирием: мы в очередной раз подписали пустую бумажку, и через пару часов она была нарушена", - отметил эксперт.Основной проблемой данных перемирий заключается в том, что боевики не принимают никаких решений."В Югославии 24 раза объявляли перемирие. В результате пришли сначала войска ООН, потом войска НАТО, разгромили обе армии и там воцарился мир. Бессмысленно объявлять перемирие, когда мы прекрасно понимаем, что боевики не принимают никаких решений. Они даже не знают графика провокаций и обстрелов наших позиций. Им не доводят эту информацию", - добавляет "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов.Подробнее читайте в материале "Апострофа": Путину выгодно стрелять по Донецку: почему сорвалось новое перемирие на Донбассе...