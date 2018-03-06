Будто приняли наркотики: стали известны подробности отравления бывшего российского шпиона в Британии

вторник, 06 марта 2018, 10:28Поделитьсяпереглянути новину українськоюБывший российский шпион Сергей Скрипаль после отравления вел себя неадекватно, а его спутница потеряла сознание.Об этом сообщает ВВС с ссылкой на очевидцев."Мужчина выглядел абсолютно не в себе. А по времени-то был еще день - около 16:10. Я подумала, странноватое время, чтобы быть уже настолько пьяным", - говорит жительница Солсбери Фрейа Черч.По ее словам, девушка, которая сидела на лавке возле Скрипаля, уткнулась в него лицом."Было похоже, что эти двое были очень сильно пьяны или приняли наркотики. Увидеть человека в таком неадекватном состоянии для Солсбери редкость. Я не знала, что делать", - рассказывает Черч.Как сообщал "Апостроф", отравленный в одном из торговых центров в Солсбери бывший российский военный разведчик Сергей Скрипаль, опасался за свою жизнь...