| | Будто приняли наркотики: стали известны подробности отравления бывшего российского шпиона в Британии
Политика

Будто приняли наркотики: стали известны подробности отравления бывшего российского шпиона в Британии

вторник, 06 марта 2018, 10:28
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Бывший российский шпион Сергей Скрипаль после отравления вел себя неадекватно, а его спутница потеряла сознание.
Об этом сообщает ВВС с ссылкой на очевидцев.
"Мужчина выглядел абсолютно не в себе. А по времени-то был еще день - около 16:10. Я подумала, странноватое время, чтобы быть уже настолько пьяным", - говорит жительница Солсбери Фрейа Черч.
По ее словам, девушка, которая сидела на лавке возле Скрипаля, уткнулась в него лицом.
"Было похоже, что эти двое были очень сильно пьяны или приняли наркотики. Увидеть человека в таком неадекватном состоянии для Солсбери редкость. Я не знала, что делать", - рассказывает Черч.
Как сообщал "Апостроф", отравленный в одном из торговых центров в Солсбери бывший российский военный разведчик Сергей Скрипаль, опасался за свою жизнь...

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