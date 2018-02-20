Срыв боевиками перемирия на Донбассе: Украине дали совет, как это использовать

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Срыв перемирия на Донбассе позволяет Украине лишний раз привлечь внимание Запада на тех, кто не выполняет принятые решения.
Об этом в комментариях "Апострофу" рассказал политолог Ярослав Макитра.
"Никто же не отменял обвинений оппонентов в нарушениях прекращения огня. Поэтому для Украины установление очередного перемирия - лишний повод продемонстрировать, что враг остается врагом и не придерживается мирных инициатив", - подчеркнул Макитра.
В то же время пока существует минский формат, отказаться от мирных инициатив, пусть даже только на бумаге, ни РФ, ни Киев не имеют возможности.
"Было бы странно, если бы Украина инициировала перемирие, а другая сторона не соглашалась, а, тем более, было бы странно, если бы Россия инициировала перемирие, а Украина на него не согласилась. Поэтому такие перемирия в большинстве своем не имеют практического значения", - отмечает "Апострофу" донецкий журналист, главред издания "Остров" Сергей Гармаш.
Большое количество срывов подобных перемирий может вызвать более активное участие Запада в урегулировании конфликта.
Подробнее читайте в материале "Апострофа": Путину выгодно стрелять по Донецку: почему сорвалось новое перемирие на Донбассе...