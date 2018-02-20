Срыв боевиками перемирия на Донбассе: Украине дали совет, как это использовать

вторник, 06 марта 2018, 08:31Поделитьсяпереглянути новину українськоюСрыв перемирия на Донбассе позволяет Украине лишний раз привлечь внимание Запада на тех, кто не выполняет принятые решения.Об этом в комментариях "Апострофу" рассказал политолог Ярослав Макитра."Никто же не отменял обвинений оппонентов в нарушениях прекращения огня. Поэтому для Украины установление очередного перемирия - лишний повод продемонстрировать, что враг остается врагом и не придерживается мирных инициатив", - подчеркнул Макитра.В то же время пока существует минский формат, отказаться от мирных инициатив, пусть даже только на бумаге, ни РФ, ни Киев не имеют возможности."Было бы странно, если бы Украина инициировала перемирие, а другая сторона не соглашалась, а, тем более, было бы странно, если бы Россия инициировала перемирие, а Украина на него не согласилась. Поэтому такие перемирия в большинстве своем не имеют практического значения", - отмечает "Апострофу" донецкий журналист, главред издания "Остров" Сергей Гармаш.Большое количество срывов подобных перемирий может вызвать более активное участие Запада в урегулировании конфликта.Подробнее читайте в материале "Апострофа": Путину выгодно стрелять по Донецку: почему сорвалось новое перемирие на Донбассе...