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Политика

В США назвали условие снятия санкций с России

вторник, 06 марта 2018, 07:58
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Снижение внешнеполитической агрессии России по отношению к другим странам может поспособствовать скорой отмене санкций Запада против РФ.
Об этом заявил сенатор от штата Аляска Дэниел Салливан, передает РИА Новости.
По его мнению, первоочередное значение имеет российская политика в отношении американских выборов и Украины.
Салливан считает, что антироссийские санкции могут быть отменены в том случае, если руководство РФ прекратит вмешиваться в политику других стран.
"Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать", - заявил сенатор.
Как сообщал "Апостроф", российскому сенатору Владимиру Джабарову, который должен был наблюдать за ходом парламентских выборов в Италии по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, МИД страны отказал в выдаче визы...

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