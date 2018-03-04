В США назвали условие снятия санкций с России

вторник, 06 марта 2018, 07:58Поделитьсяпереглянути новину українськоюСнижение внешнеполитической агрессии России по отношению к другим странам может поспособствовать скорой отмене санкций Запада против РФ.Об этом заявил сенатор от штата Аляска Дэниел Салливан, передает РИА Новости.По его мнению, первоочередное значение имеет российская политика в отношении американских выборов и Украины.Салливан считает, что антироссийские санкции могут быть отменены в том случае, если руководство РФ прекратит вмешиваться в политику других стран."Что касается российских санкций, это полностью зависит от российского правительства. Если оно прекратит активность в некоторых областях, будь то попытка подорвать демократию в Соединенных Штатах или вмешательство в дела в других странах, как Украина, санкции, скорее всего, будут сняты. Если нет, они продолжат действовать", - заявил сенатор.Как сообщал "Апостроф", российскому сенатору Владимиру Джабарову, который должен был наблюдать за ходом парламентских выборов в Италии по линии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, МИД страны отказал в выдаче визы...