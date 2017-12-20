В космосе обнаружили новый квантовый феномен

Константин Батыгин, ученый и астроном из США, недавно выдвинувший гипотезу о том, что в Солнечной системе может существовать 9-я планета. Оказалось, что аккреционные диски, которые вращаются около космических тел огромного размера, способны деформироваться из-за воздействия на них макроскопических квантовых эффектов.Характер движения частиц внутри этих дисков может зависеть как от гравитации, которой обладает центральное тело, так и от воздействия друг на друга самих частиц. Несмотря на то, что траектория движения вещества сильно похожа на круговые вращения планет вокруг звезд, по истечению некоторого времени появляются деформации огромных масштабов, причины которых до сих пор не понятны астрофизикам. Батыгин объясняет данное явление благодаря теории возмущений, которая упрощает сложные явления. Вместо того, чтобы рассматривать каждую частицу вещества, аккреционный диск можно представить в виде ряда бесконечных малых концентрических «проводов», вращающихся и обменивающихся между друг другом орбитальным моментом. Вследствие того, что плотность, которой обладают вещества, уменьшается после отдаления от тела массивного размера, «провода» на внешнем краю модели, в некоторой степени, более отдалены между собой, чем на внутреннем. В результате образуется континуум плотности, который можно описать, используя уравнениями Шредингера.В связи с этим можно сделать вывод, что возмущения, имеющиеся в аккреционном диске, ведут себя точно так же, как частицы. Распространение данных частиц в континууме можно предсказать используя квантовую теорию рассеяния...