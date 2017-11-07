Уфолог: На Марсе найден череп пришельца

По словам Скота Уорринга, объект, находящийся на Марсе, напоминает череп пришельца, который потерпел крушение и погиб на планете. Сам уфолог не может дать стопроцентной гарантии того, что останки действительно принадлежат представителю внеземной цивилизации. Он предполагает, что предмет может быть частью какой-либо статуи.
Марс является очень притягательной планетой для уфологов со всего мира. Специалисты с нетерпением ожидают публикаций фотографий NASA, а после часам напролет детально изучают их. Практически каждый день в СМИ появляются новости о странных находках на Красной планете, начиная от космического корабля, заканчивая останками инопланетян...