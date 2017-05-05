Ученые: Кислород уничтожил десятки морских существ

Из-за кислородного объединения океана, которое случилось около 95 миллионов лет назад, исчезли многие водные обитатели, в числе которых были ихтиозавры и плиозавры. Ученые-геологи смогли установить, что кислородное объединение происходило в два этапа, а не в один, как полагалось ранее.В статье рассказывается, что промежуток между двумя стадиями снижения кислорода в океане был длительностью в 100 тысяч лет.В результате аноксии океана совершалось заметное понижение уровня кислорода в глубоководных местах. Это делало воду непригодной для проживания организмов, использующих кислород для функционирования. В результате, многие животные просто вымерли.Используя компьютерное моделирование геологи также обнаружили, что кроме понижения кислорода произошло также увеличение сероводорода. Ученые доказали, что во время обеих фаз аноксического события увеличивался объем углекислого газа и росла температура воздуха.Многочисленное вымирание морских животных геологи связывают с глобальным потеплением на планете, а также с изменением химического состава океанской воды. Ученые предполагают, что следующий этап вымирания крупных морских животных начнется в XXII веке...