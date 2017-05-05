Ученые создадут таблетку от ожирения

Ученые изобрели таблетку от ожирения. На данный момент проводят испытания над веществами, которые влияют на организм человека также, что и занятия в спортзале.Вещества номер 516 и 14 способствуют уменьшению жировой прослойки организма. Такое изобретение очень поможет людям, которые по каким-то причинам не могут заниматься спортом.Препарат можно использовать для больных дистрофией мышц Дюшенна, а также со склерозом, болезнью Паркинсона и хореей Хантингтона. По предварительным данным, препарат 516 направлен на борьбу с воспалением в мышцах, которое связано с ускоренным обменом сахара в крови. Вещество номер 14 ученые назвали панацеей против диабета и поврежденного метаболизма, который определяется в повышенной массе тела.На людях новое вещество пока еще не испытывалось...