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Наука

Ученые создадут таблетку от ожирения

Ученые изобрели таблетку от ожирения. На данный момент проводят испытания над веществами, которые влияют на организм человека также, что и занятия в спортзале. 
Ученые создадут таблетку от ожирения

Вещества номер 516 и 14 способствуют уменьшению жировой прослойки организма. Такое изобретение очень поможет людям, которые по каким-то причинам не могут заниматься спортом.
Препарат можно использовать для больных дистрофией мышц Дюшенна, а также со склерозом, болезнью Паркинсона и хореей Хантингтона. По предварительным данным, препарат 516 направлен на борьбу с воспалением в мышцах, которое связано с ускоренным обменом сахара в крови. Вещество номер 14 ученые назвали панацеей против диабета и поврежденного метаболизма, который определяется в повышенной массе тела.
На людях новое вещество пока еще не испытывалось...

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