Россия намерена стать чистым экспортером продовольствия в 2020 году

сегодня в 08:11В Минсельхозе полагают, что Россия в состоянии вернуть себе статус нетто-экспортера продукции АПК уже через два года. «Думаю, что уже в 2020 году агропромышленный комплекс может достичь результата, которого не удавалось добиться десятилетиями, и вернуть себе статус нетто-экспортера продовольствия, утраченный 65 лет назад», — заявил Александр Ткачев и добавил, что к 2024 году объем экспорта достигнет $50 млрд.Поспособствовать воплощению столь амбициозных целей должна систематическая господдержка, объем которой в 2017 году составил 242 млрд руб. и в нынешнем на нужды сельского хозяйства будет выделено столько же. Все меры поддержки сектора, включая льготное кредитование, правительство обещает сохранить.В свою очередь эксперты предупреждают, что в отрасли проблем более чем достаточно. В частности, возросший экспорт из России и некоторых других стран привел к падению мировых цен на зерно. Котировки на мировых биржах не торопятся взлетать вверх, поэтому в ближайшее время государство сосредоточится на реализации накопившегося объема зерна, отмечает партнер практики АПК АО «НЭО Центр» Владимир Шафоростов.Для поддержки российских экспортеров в сезоне-2017 было внедрено 10,3% субсидирования железнодорожных перевозок зерна из Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов в российские морские порты. Эту меру Минсельхоз планирует сделать постоянной. На субсидии РЖД в 2018 году предусмотрено почти 2 млрд руб.Производителям зерна не хватает современных хранилищ. Большая их часть используются со времен Советского Союза, и степень их износа уже превышает 50%. Многие элеваторы, которые позволяют сохранить качество и количество зерна на длительное время, заняты интервенционным зерном госфонда.Минсельхоз анонсировал планы по освобождению к июлю части мощностей за счет экспорта 500 тыс. т «государственного» зерна. Но эта мера может еще больше снизить цены.Для увеличения и поддержания экспорта необходима единая система анализа отрасли, которая позволит более гибко регулировать отрасль и находить дополнительные стимулы для разных регионов и разных типов хозяйств. Это позволит эффективно использовать сельхозугодья, обеспечивая устойчивую отдачу без истощения почв, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.В Минсельхозе полагают, что существующий комплекс мер поддержки и темпы развития хозяйств позволят к 2025 году довести объем урожая до 150 млн т, а экспорт – до 60 млн т. (Источник: gazeta.ru)...