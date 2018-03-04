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Много сумасшедших: знаменитая российская артистка резко высказалась о жителях РФ

среда, 07 марта 2018, 06:48
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По мнению актрисы Лии Ахеджаковой, в России есть много сумасшедших людей, которые способны поверить в образ Украины как "классического врага".
Об этом она заявила в интервью с корреспондентами "Крым. Реалии".
У Ахеджаковой спросили, удалось ли российской власти убедить свое население в том, что Украина – классический враг России.
"Ну, возможно какие-то и нашлись идиоты, всякие есть люди. И потом, очень много сумасшедших. Очень", – ответила актриса.
В этом контексте она также вспомнила нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр, которую атаковал мужчина с ножом, заявивший что "общался" с пострадавшей "телепатически" с 2012 года. По словам нападавшего, в последние два месяца журналистка "изводила его сексуально".
"Но почему они не в психбольницах все, а все на свободе, это я не знаю", – сказала Ахеджакова.
Напомним, не так давно Лия Ахеджакова раскритиковала решение украинских властей запрещать въезд в Украину артистам из России за посещение ими оккупированного Крыма...

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