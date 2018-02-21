Мощное извержение вулкана в Японии: опубликовано зрелищное видео

среда, 07 марта 2018, 01:45Поделитьсяпереглянути новину українськоюВо вторник, 6 марта, на острове Кюсю (Япония) произошло извержение вулкана Шинмодаке.Видео впечатляющего извержения опубликовано в YouTube.Как сообщает главная метеорологическая служба Японии, дым и вулканическая пыль поднимается на двухкилометровую высоту.На кадрах видны масштабные клубы дыма серого цвета. За ними не видно самого вулкана.Как сообщал Апостроф, в среду, 11 октября прошлого года, на действующем вулкане Симмоэ горной цепи Кирисима в Японии началось масштабное извержение. До этого вулкан не извергался последние шесть лет. Это мощное природное явление тогда удалось заснять с воздуха.Кроме того, буквально в середине февраля проснулся и вулкан Синабунг на острове Суматра в Индонезии. Здесь столб пепла от вулкана поднялся на высоту 5 тысяч метров...