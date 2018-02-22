| | В США сделали неожиданное заявление на просьбу о помощи скандальной модели Насти Рыбки
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В США сделали неожиданное заявление на просьбу о помощи скандальной модели Насти Рыбки

среда, 07 марта 2018, 01:15
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Госдеп США не планирует помогать Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич), обвинившей олигарха Олега Дерипаску и вице-премьера РФ Сергея Приходько в групповом изнасиловании, из-за отсутствия у нее американского гражданства.
Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, передает Lenta.ru.
"Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка", - сказала она.
В тоже время, Науэрт отказалась что-либо говорить о том, что якобы, у модели имеется информация о вмешательстве России в американские выборы.
"Это звучит как очень странная история", - отметила представитель Госдепа.
Как сообщал "Апостроф", после разгоревшегося скандала некоторые пользователи предполагали, что Рыбку могут убить, но как видим, на поверхность всплывают все новые и новые подробности, а сама модель выкладывает в соцсети откровенные фото...

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