В США сделали неожиданное заявление на просьбу о помощи скандальной модели Насти Рыбки

среда, 07 марта 2018, 01:15Поделитьсяпереглянути новину українськоюГосдеп США не планирует помогать Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич), обвинившей олигарха Олега Дерипаску и вице-премьера РФ Сергея Приходько в групповом изнасиловании, из-за отсутствия у нее американского гражданства.Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, передает Lenta.ru."Мы готовы помогать американским гражданам. Она не американская гражданка", - сказала она.В тоже время, Науэрт отказалась что-либо говорить о том, что якобы, у модели имеется информация о вмешательстве России в американские выборы."Это звучит как очень странная история", - отметила представитель Госдепа.Как сообщал "Апостроф", после разгоревшегося скандала некоторые пользователи предполагали, что Рыбку могут убить, но как видим, на поверхность всплывают все новые и новые подробности, а сама модель выкладывает в соцсети откровенные фото...