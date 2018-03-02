| | Скандинавские ученые разделили диабет на пять групп вместо привычных двух
Наука

Скандинавские ученые разделили диабет на пять групп вместо привычных двух

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