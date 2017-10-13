| | "Потенциально опасный астероид" огромного размера пролетел мимо Земли
Наука

"Потенциально опасный астероид" огромного размера пролетел мимо Земли

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