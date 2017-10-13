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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
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Как Аваков может использовать "Национальные дружины": в Украине дали прогноз
На границе формируется мощный танковый кулак: в Украине оценили вероятность масштабного вторжения войск Путина
"Наш край" заявил об угрозе исчезновения ОТГ из-за уничтожения властями реформы децентрализации
Экономика
В Ростовской области началось строительство нового завода
Самарская область может стать пилотным регионом для проекта "Билет в будущее"
НАРЭ хочет снизить тариф на газ на 20,3%
В Узбекистане запретят бесплатную выдачу пластиковых пакетов в магазинах
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В Киеве на проспекте посреди людей взорвались две гранаты (+Видео)
ЧП на Днепропетровщине: мужчина умер дважды
В Киеве подорвали автомобиль: есть пострадавшие
НБУ проиграл Коломойскому суд по «Буковелю»
В Чечне потерпел крушение вертолет: есть погибшие
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Киевские Ведомости
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Наука
| "Потенциально опасный астероид" огромного размера пролетел мимо Земли
Наука
"Потенциально опасный астероид" огромного размера пролетел мимо Земли
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Анастасия Дущак
Редактор раздела Наука
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