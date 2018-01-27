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В Санкт-Петербурге обстреляли частный трамвай

В Санкт-Петербурге обстреляли частный трамвай
Это произошло в первый же день его работы.

В российском Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли из травматического оружия частный трамвай Чижик в первый день выхода на линию. Об этом сообщает пресс-службе Транспортной концессионной компании (ТКК), пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
"Трамвай Чижик маршрута №8 следовал по проспекту Наставников в сторону станции метро Ладожская. В районе перекрестка Наставников и Ленской лопнуло два стекла. Пассажиры не пострадали. Состав остановился, пассажиров высадили. После этого трамвай вернулся в депо. Причины произошедшего устанавливаются", – заявили в кмпании и подтвердили факт обстрела из травматического оружия.

Утверждается, что пассажиры не пострадали.

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Сегодня трамвай Чижик начал перевозку пассажиров по маршруту N8 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Он стал первым, создаваемой в рамках концессионного соглашения. До 1 апреля проезд на маршруте будет бесплатным...

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