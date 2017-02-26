| | В России разгерметизировался самолет с кандидатом в президенты на борту
События

В России разгерметизировался самолет с кандидатом в президенты на борту

В России разгерметизировался самолет с кандидатом в президенты на борту
Это могло закончить авиакатастрофой.

В России чуть не произошла очередная авиакатастрофа: на пути из Грозного (Чечня) в Москву произошла разгерметизация самолета, на борту которого находился кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский. Об этом сообщил пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
По его словам, самолет начал резко снижаться.

"Они летели из Грозного в Москву, и когда уже подлетали к аэропорту, пилот объявил о разгерметизации салона. Хотя они сами этого не почувствовали, но проблема была в том, что самолет стал резко снижаться, буквально за несколько минут с высоты 10 тысяч метров до 4-5 тысяч. Люди просто хватались за головы, у кого-то шла кровь из ушей, встречали самолет три скорые", – сказал он.

Также Яковлев рассказал о состоянии здоровья самого кандидата в президенты РФ.

Читайте также: Собчак рассказала, какое отношение имеет Россия к ситуации на Донбассе

"У Явлинского просто сильно заложило уши, он до сих пор испытывает в связи с этим дискомфорт, но в целом все в порядке с ним",- добавил пресс-секретарь "Яблока"...

Еще по теме

Самолет с Явлинским разгерметизировался по пути из Грозного в Москву

Самолет с Явлинским разгерметизировался по пути из Грозного в Москву

Сегодня, 14:10
Читать
У самолета Аэрофлота в небе загорелся двигатель - Русская планета

У самолета Аэрофлота в небе загорелся двигатель - Русская планета

26-02-2017, 18:33
Читать
Самолет напарника Трампа неудачно приземлился в Нью-Йорке

Самолет напарника Трампа неудачно приземлился в Нью-Йорке

28-10-2016, 09:26
Читать
В столице Филиппин неизвестные захватили самолет

В столице Филиппин неизвестные захватили самолет

20-09-2016, 12:23
Читать
В Амстердаме самолет Airbus A319 совершил аварийную посадку

В Амстердаме самолет Airbus A319 совершил аварийную посадку

3-11-2015, 01:03
Читать
«Яблоко» выдвинет Явлинского в президенты как «альтернативу» Путину

«Яблоко» выдвинет Явлинского в президенты как «альтернативу» Путину

20-06-2015, 18:35
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail