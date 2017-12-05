| | В Чечне потерпел крушение вертолет: есть погибшие
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В Чечне потерпел крушение вертолет: есть погибшие

В Чечне потерпел крушение вертолет: есть погибшие
Точное количество погибших выясняется.

Российский вертолет Ми-8 в среду, 7 марта, потерпел крушение в Чечне Погибли от семи до девяти человек. Об этом сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
Точное количество погибших уточняется.

По данным Интерфакса, вертолет принадлежит погранслужбе. Он рухнул в горах на юге Чечни.

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"Сегодня в начале второго поступила информация о крушении вертолета пограничной службы в районе населенного пункта Хильдехарой. По предварительным данным, погибли от семи до девяти человек", - сказал собеседник агентства...

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