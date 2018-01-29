| | Гривня стремительно укрепляется, НБУ объявил аукцион
Экономика

Гривня стремительно укрепляется, НБУ объявил аукцион

Гривня стремительно укрепляется, НБУ объявил аукцион

7 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,27-26,31 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США — 26,08-26,12 гривни;
Евро — 32,36-32,41 гривни;
Российский рубль — 0,4578-0,4588 гривни.
Национальный банк в среду объявил аукцион по покупке до 100 млн долларов.
Стоимость евро относительно доллара поднялась до 1,2419 доллара по сравнению с 1,2404 доллара на закрытие рынка во вторник.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 7 марта на уровне 26,35 гривни.

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