Гривня стремительно укрепляется, НБУ объявил аукцион

7 марта котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,27-26,31 гривни за доллар.Об этом сообщает Finance.ua.На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:Доллар США — 26,08-26,12 гривни;Евро — 32,36-32,41 гривни;Российский рубль — 0,4578-0,4588 гривни.Национальный банк в среду объявил аукцион по покупке до 100 млн долларов.Стоимость евро относительно доллара поднялась до 1,2419 доллара по сравнению с 1,2404 доллара на закрытие рынка во вторник.Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 7 марта на уровне 26,35 гривни.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...